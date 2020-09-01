أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.





وقالت الهيئة في بيان لها، أن نسبة الرطوبة تصل الي 75%، وهو أقل من معدل الفترة الماضية مما يخفف الإحساس بحرارة الجو.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.





وأوضحت الهيئة أن البلاد اليوم طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وأشارت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الي رعدية احيانا 30% علي مناطق متفرقة في جنوب سيناء والوياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة



