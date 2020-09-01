أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:47 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن نسبة الرطوبة تصل الي 75%، وهو أقل من معدل الفترة الماضية مما يخفف الإحساس بحرارة الجو.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد اليوم طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الي رعدية احيانا 30% علي مناطق متفرقة في جنوب سيناء والوياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة الكبرى الصغرى الأرصاد

أخبار تهمك

دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

مران الأهلي: ظهور الشحات وفاصل مهاري بين صالح وقفشة

منذ أقل من ساعة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مصادر: وزير الزراعة يطيح برئيس هيئة الثروة السمكية ويكلف آخر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة

حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس 72 ساعة قادمة

إياكم والخروج.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

تحذيرات عاجلة ونصيحة مهمة من الأرصاد بشأن طقس الغد

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

07:01 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

05:27 م

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب