"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة ذكية رشاد مقررة الفرع، حملة توعية بعنوان "قف.. سنهزم فيروس كورونا" تستمر لمدة 10 أيام، بمشاركة عدد 100 رائدة ريفية.

بدأت فعاليات الحملة اليوم بعدد 200 قرية بعدد 13 مركز بنطاق محافظة البحيرة، تم خلالها إجراء عدد 1500 زيارة بإجمالي مستهدفين 7500 فرد "4000 سيدة، 1500 رجل، 2000 طفل"، حيث أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)
"القومي للمرأة" يطلق حملة "قف .. سنهزم فيروس كورونا" بالبحيرة (صور)

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