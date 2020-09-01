مبيض محارة من أوائل الدبلومات الفنية.. محمد يستعد للالتحاق بكلية الهندسة (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد عبد الرازق، أحد أوائل الدبلومات الفنية، إنه كان يعمل خلال الدراسة للحصول على نفقات الدراسة وأنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعليم الفني جيد ويفرز عناصر جيدة وأنه واثق من التحاقه بكلية الهندسة.

وأشار إلى أنه كان يعمل العديد من الأعمال اليومية منها مبيض محارة وأعمال زراعية ومعمارية أخرى.

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019 2020 – الدور الأول. 

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين على 2986 لجنة سير امتحان.

وجاءت مؤشرات النتيجة على النحو التالى:

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي. 
عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.
الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. 
ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي. 
عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.
الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. 

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

رابعًا: الإعداد المهني:

بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

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مبيض محارة بوابة الفجر اوائل الدبلومات الفجر الثانوية الفنية

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