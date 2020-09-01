فرنسا.. 26 وفاة و4982 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
رويترز
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أفادت تقارير الصحة العامة الفرنسية يوم الثلاثاء، بتسجيل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وتشير التقارير إلى زيادة في عدد حالات العلاج في المستشفيات والحالات الخطيرة في العناية المركزة.

وتم تشخيص 4982 حالة جديدة في غضون 24 ساعة ارتفاعا من 3082 حالة يوم الاثنين.

وبلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى  4604، مقابل 4582 في اليوم السابق، وتم علاج 424 حالة خطيرة في وحدات العناية المركزة، أي بزيادة 15 حالة عن يوم الاثنين.

كما تسبب فيروس كورونا في 26 حالة وفاة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30661 حالة في فرنسا.

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