أول الدبلومات الفنية: عملت مبيض محارة (فيديو)

قال محمد عبد الرزاق الأول على الدبلومات الفنية، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الفني اهتم خلال الفترة الأخيرة بهذا النوع من التعليم، معقبا: "التعليم الفني فيه ناس كويسة جدا وممكن تبقي حاجة كبيرة".





وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعليم الفني شيء رائع وعكس ما يقال من قبل الناس بأن الثانوية العامة للمتفوقين، مضيفا: "كنت أعمل في أكثر من شغل في الإجازة ومنها مبيض محارة وأعمال كلها تعتمد على القوة والتعب والشقى".





وقدم الطالب، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اهتمامة الكبير بالتعليم الفني.







