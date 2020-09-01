جاد شويري يطالب الشعب اللبناني بالانتفاض ضد السلطة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان جاد شويري، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر جاد شويري، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً: "أنا ثائر على الظلم والكذب والنفاق، ثائر على سلطة هلبلد.. ثائر على الطائفية.. على الخدع.. على الاجرام ..على السرقة.. على الموت".


وتابع "بعرف اديش في معطايات مش بايدنا، واجندات مش فهمانينها بتفاصيلها.. بس اكيد انو إذا شعب لبنان طالب بالحق واتحرك وبكرا اتصرف بالانتخابات، لا سياسة داخلية ولا سياسة خارجية رح ترجعو حقو".


وكانت آخر أعمال جاد شويرى، كليب "لو قامت القيامة" للمطربة الللبنانية لولا جفان، من كلمات هانى صاور، ألحن محمد مدين، توزيع مينو.

نبذة عن جاد شويري:

مغني وراقص وشاعر وملحن ومخرج لبناني، ولد في عام 1980 في لبنان، ودرس الأدب الفرنسي في المرحلة الجامعية، لكنه إلتحق بعد ذلك بجامعة السوربون في باريس لكي يدرس السينما، لكنه وجد طموحه فيما بعد في مجال الموسيقى، وفي عام 2003، قدم جاد أغنيته المصورة الأولى (أقولك إيه) التي أثارت العيد من ردود الأفعال المتضاربة، وبعدها بثلاث سنوات أصدر ألبومه الأول (المفتاح) الذي جمع فيه كل الأغاني التي قدمها بين 2003 و2006. أما على صعيد اﻹخراج فقد ساهم في بزوغ نجم العديد من الفنانين، على رأسهم ماريا وتينا، كما تعاون مع فنانين آخرين وأخرج أغاني مصورة لهم مثل جوانا ملاح ووديع الصافي ونيكول سابا.

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