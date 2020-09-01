كلية اللاهوت الأسقفية تختتم مؤتمرها السنوي بالإسكندرية

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية اليوم مؤتمرها السنوى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بفروعها الثلاث بمحافظات القاهرة والإسكندرية، والمنيا حيث انعقد بمحافظة الإسكندرية.





وافتتح المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت الأسقفية المؤتمر بالصلاة وكلمة افتتاحية للترحيب ثم تضمن المؤتمر عدة محاضرات ألقاها القس "فرانك نويل" عن التلمذة وكيفية أن يصبح دارس اللاهوت تلميذًا حقيقىًا لله من خلال طرح أفكار عن شكل وصفات التلميذ بالإضافة إلى معايشة دارس اللاهوت لكلمة الله بشكل فعلي وليس مجرد دراسة نظرية.





تضمن المؤتمر محاضرتين وورشة عمل شملت أسئلة حول أهمية المواد وطريقة دراستها ورؤية الكلية خلال العشرة سنوات القادمة واختتم المؤتمر بخدمة الشركة المقدسة (التناول).





الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.





كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.





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