تفاصيل ترشيح برلمانات شمال إفريقيا لـ"السيسي" لجائزة نوبل للسلام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد مرسي
Advertisements
أعلنت برلمانات شمال افريقيا، اليوم، ترشيحها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحصول على جائزة نوبل للسلام وذلك للدور البارز الذي قامت به مصر في إحلال السلام في السودان.

دورا كبيرا لعبته القيادة السياسية في توقيع إتفاقية سلام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وتم توقيع الأحرف الأولي اليوم وسط حالة من الإرتياح التي سادت المنطقة.

وفيما يلي نرصد تفاصيل ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحصول علي جائزة نوبل للسلام..

أعلن النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى،اليوم،التوصل الي اتفاق السلام وتوقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكد "الجندى" في بيان له إن برلمانات شمال إفريقيا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جنوب السودان سيلفاكير ورئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان.

وأشار الي أن برلمانات شمال إفريقيا والبرلمان الإفريقى بجميع دوله يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل دول القارة السمراء مشيدا بانتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام.

وأشاد "الجندى" بالجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية جنوب السودان في رعايتها لمفاوضات السلام التي امتدت قرابة عشرة أشهر للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي المهم.

وناشد "الجندى" جميع الأطراف والقوى السودانية والشعب السوداني تغليب المصالح العليا للبلاد وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتحقيق والاستقرار والتنمية الشاملة والحقيقية في كافة أراضي السودان الشقيق مشيرا الى أن التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام ومن قبله التوصل إلى الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019م المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد تؤكد جميعها أن السودان يسير على المسار الدستوري والسياسي الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.

وطالب النائب مصطفى الجندى المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة إلى السودان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مجددا مطلبه برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي وحتى تكون لديه القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لاتمام نجاح المرحلة الانتقالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائزة نوبل ترشيح برلمانات شمال إفريقيا السيسي

أخبار تهمك

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 25 دقيقة

ميسي مُحبط.. كذب بارتوميو يتسبب في رحيل البرغوث

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصرف قيمة عقد مؤمن زكريا

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

حكومة جنوب السودان تعلن رسميًا مشاركة رياك مشار باحتفالات السلام في جوبا

سيلفا كير: معظم وزراء جنوب السودان تلقوا تعليمهم في مصر

رئيس جنوب السودان يدعو "السيسي" لزيارة بلاده.. والسيسي: "دعوة كريمة"

دبلوماسي سابق: مصر تولي اهتمام كبير بقضايا الأمن والاستقرار في جنوب السودان

"السيسي" يستقبل وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية بجنوب السودان

"السيسي" يؤكد دعم مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

05:00 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب