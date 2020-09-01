لجنة كورونا تزف بشرى سارة بشأن اللقاح: 30 مليون وحدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المصاب بفيروس كورونا الذي يتم عزله منزليًا، يتم رصده ومتابعته، وحال حدوث أي مضاعفات له يكون مسئولية المستشفى التي شخصته وصرفت برتوكول العلاج المنزلي له، ويعود لها.

وأضافت "العسال"، خلال حوارها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك لقاحات كورونا أوشكت على الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري أو بداية عام 2021، مشيرة إلى أننا ننتظر تجربة أول لقاح يظهر والتأكد من مدى فاعليته للبدء في استخدامه.

وتابع نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن اللقاحات الأقرب للنزول للأسواق الصيني والإنجليزي، وهناك تعاقد على 30 مليون وحدة من اللقاح الإنجليزي بمجرد صدوره، والصيني تم التعاقد على تصنيعه في مصر.

ونوهت جيهان العسال، بأنه ليس ضرورة أن تحدث موجة ثانية لكورونا، مشددة على أننا ما زالنا في الموجة الأولى، والخوف من فصل الشتاء المقبل، موضحة أن أدوية علاج كورونا آمنة للاستخدام خلال العزل المنزلي للمصابين بما فيها الهيدروكسي كلوركين حال عدم وجود موانع لاستخدامه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجه ثانيه لقاح كورونا لجنة كورونا فيروس كورونا بيان الصحة الموجة الأولى الإستفسارات

أخبار تهمك

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميسي مُحبط.. كذب بارتوميو يتسبب في رحيل البرغوث

منذ أقل من ساعة

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصرف قيمة عقد مؤمن زكريا

منذ ساعة

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اللجنة العلمية لمواجهة الكورونا: لا يوجد دواء ثبت فاعليته 100% في علاج الفيروس (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: التوسع في استخدام بلازما المتعافين لنتائجها المبشرة (فيديو)

مفاجأة.. عقار "الهيدروكسي كلوركين" لا يفيد في علاج كورونا (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: نقوم بتجربة بعض لقاحات كورونا على الحيوانات والنتائج مبشرة (فيديو)

اللجنة العلمية: "الهيدروكسي كلوركين" مازال في بروتكول العلاج ونتائجه جيدة

لجنة مكافحة كورونا: مصر تخطت الذروة.. ونستهدف صفر إصابات (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

05:00 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب