لجنة كورونا تزف بشرى سارة بشأن اللقاح: 30 مليون وحدة

قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المصاب بفيروس كورونا الذي يتم عزله منزليًا، يتم رصده ومتابعته، وحال حدوث أي مضاعفات له يكون مسئولية المستشفى التي شخصته وصرفت برتوكول العلاج المنزلي له، ويعود لها.





وأضافت "العسال"، خلال حوارها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك لقاحات كورونا أوشكت على الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري أو بداية عام 2021، مشيرة إلى أننا ننتظر تجربة أول لقاح يظهر والتأكد من مدى فاعليته للبدء في استخدامه.





وتابع نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن اللقاحات الأقرب للنزول للأسواق الصيني والإنجليزي، وهناك تعاقد على 30 مليون وحدة من اللقاح الإنجليزي بمجرد صدوره، والصيني تم التعاقد على تصنيعه في مصر.





ونوهت جيهان العسال، بأنه ليس ضرورة أن تحدث موجة ثانية لكورونا، مشددة على أننا ما زالنا في الموجة الأولى، والخوف من فصل الشتاء المقبل، موضحة أن أدوية علاج كورونا آمنة للاستخدام خلال العزل المنزلي للمصابين بما فيها الهيدروكسي كلوركين حال عدم وجود موانع لاستخدامه.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



