الاتحاد الإفريقي يُخاطب الاتحادات لتحديد الفرق المتأهلة لدوري الأبطال والكونفدرالية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه أخطر الاتحادات المحلية بفتح باب التسجيل للأندية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدراليو الإفريقية.



وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أنه طلب من الاتحادات الأعضاء بإرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر (تشرين الأول).



وأضاف: "كل الفرق المشاركة يجب عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، حيث سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص".



وحدد "كاف" فترة التسجيل الأولي للاعبين الفرق المشاركة بداية من 21 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، والتي تخص اللاعبين القدامى والفترة الثانية من 6 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) للاعبين الجدد التي تتعاقد معهم الأندية.



كما قرر "كاف" انطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا من 20 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على أن تكون مواجهة الإياب في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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