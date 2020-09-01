بالفيديو.. هدي الأتربي تستعرض لياقتها داخل الچيم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة هدي الأتربي، متابعيهت بفيديو جديد لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هدي، بالفيديو تستعرض رشاقتها وهي تمارس بعد التمارين الرياضية الشاقة داخل الچيم ، وعلقت قائله: "تحدي جديد".


وفي سياق أخر شاركت هدي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة"، دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


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A new challenge 🤛🏿

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