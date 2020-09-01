"الأسطورة".. ياسمين عبد العزيز تعلق على زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز

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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة للمطربة اللبنانية فيروز، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لها وذلك عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت ياسمين عبد العزيزة، على الصورة تعليقا معبرة عن سعادتها بسبب زيارة الرئيس الفرنسي لنجمة لبنانية كفيروز قائله: "فيروز الأسطورة".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع كريم فهمي وشريف منير وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.