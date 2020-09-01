غلق 7 محال جزارة وتحرير 32 محضرا في حملة بكفر الشيخ

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت أسواق ومدن محافظة كفر الشيخ حملات للمتابعة التموينية للرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، للارتقاء على أسواق مراكز كفرالشيخ، سيدى سالم، دسوق، فوه، سيدى غازى، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، بإشراف المحاسب مصباح الشيخ، مدير إدارة المتابعة التموينية التابع لمكتب المحافظ، وأسفرت الحملات عن ضبط 32 محضرًا متنوعًا. 

وتمكنت الحملة من ضبط 7 محال جزارة، وذلك لحيازتها ذبائح كاملة انثي غير مختومة بخاتم المجزر الحكومي، وتم اصدار قرار غلق إداري لهم لمدة شهر، وضبط محل بيع مواد بترولية بدون ترخيص، وذلك لحيازته 10 جراكن بلاستيك مملوءه بالسولار المدعم بكل جركن (٢٠) لتر بإجمالي كمية قدرها (٢٠٠) لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اصدار قرار غلق اداري لهم لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، كما تم ضبط محل لبيع لحوم بلدية وذلك لحيازته لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٣ محال أسطوانات غاز منزلي، لحيازتها ٩ اسطوانات غاز منزلي في غير الغرض المخصص لها، وضبط ٣ من اصحاب تصاريح حمل وتوزيع غاز، لعدم وضع لوحة استرشادية بالأسعار علي السيارة، وضبط ٣ محال مجمدات، وذلك لحيازته 7 كيلو جرام وكبده وقطع مجمده، ولعدم نظافة المكان، وعدم الاعلان عن الأسعار، وضبط محل بيع سجائر، وذلك لامتناعه عن بيع سجائر، وضبط ٦ محال سوبر ماركت، وذلك لبيعهم سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي ٥ جنيهات في العلبة الواحدة، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم اصدار قرار غلق اداري لهم لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وضبط محل حلول التبغ، وذلك لبيعه بأزيد من السعر المقرر.

وضبطت الحملة، محل أدوات تجميل، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إداري له لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وضبط محل بيع أسماك، وذلك لعدم وجود شهادة صحية، وضبط صاحب كافتريا، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إداري له لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وضبط محل لحوم وأسماك مجمدة، وذلك لحيازته (٣٤.٥) كيلو جرام أسماك ماكريل مجهولة المصدر، وتم اصدار قرار غلق إداري لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، بالاضافه الى ضبط صاحب مطعم فول وطعمية، وذلك لمزاولته نشاط بدون ترخيص، وتم إصدار قرار غلق إداري له لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص. 

وكلف محافظ كفرالشيخ، بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ لمخاطبة الإدارات التموينية الفرعية المنوه عنها بالتقرير لتحصيل فروق الأسعار المستحقة قرين كل مخالفة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال ما ورد بالتقرير ومتابعة تنفيذ قرارات النيابة العامة والإفادة بما تم، مكلفًا وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتصرفات النيابة العامة النهائية في الوقائع المضبوطة، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.

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