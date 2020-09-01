نجم الأهلي يغيب عن مواجهتي الدوري المقبلتين للإصابة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:45 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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نقلت تقارير صحفية عن مصدر موثوق داخل الأهلي أن الأشعة التي خضع لها عمرو السولية نجم خط وسط الفريق أثبتت إصابته بتمزق خفيف في العضلة الأمامية والتي تعرض له أثناء لقاء الأهلي الأخير أمام المصري.


ومن المتوقع أن يغيب عمرو السولية عن مواجهتي الأهلي أمام كلا من وادي دجلة وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري، حيث سيواجه الأهلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين بينما ستقام مباراة حرس الحدود في الجولة الخامسة والعشرين يوم 7 سبتمبر المقبل.


وكشفت الأشعة أن السولية يعاني من مزق خفيف في العضلة الأمامية ولن يعود للتدريبات قبل مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.


ومن المقرر أن يخضع السولية لأشعة جديدة بعد أسبوعين من أجل تحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات.


وأعلن الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود رفضه التعجل في عودة السولية خوفًا من تجدد الإصابة خاصة أن الأهلي في حاجة لخدمات السولية في لقائي الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لهما نهاية شهر سبتمبر المقبل وبداية أكتوبر المقبل في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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