الطريقة السليمة لاستخدام تطبيق قراءتى لمياه الشرب.. اعرفها

في خطوة جديدة ومميزة من الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وحرصا منها علي مواجهة انتشار فيروس كورونا وتسهيل قراءة عدادات المياه، فقد أطلقت الشركة تطبيقا إلكترونيا علي الهواتف المحمولة باسم "قراءتى".





يهدف التطبيق الي تسهيل عملية قراءة العدادات وتسجيلها من خلال التطبيق بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة بمختلف محافظات الجمهورية بكل سهولة ويسر كما يمكن للمواطن نفسه أن يسجل تلك القراءات.





وفيما يلي الطريقة الصحيحة لتحميل التطبيق وتسجيل قراءات العدادات.





أولا: علي المواطنين الراغبين في استخدام تطبيق قراءتي تحميلة من من خلال Google play مجانًا.





ثانيا: التطبيق متاح على نظام التشغيل الأندرويد، وقريبًا ستتاح نسخة لنظام التشغيل "IOS"





ثالثا: التطبيق يحتاج التسجيل لأول مرة قيام العميل بتسجيل بياناته الموجودة على فاتوره المياه.





رابعا: يتميز تطبيق قراءتى بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق.





خامسا: يمكن للعميل إضافة صورة العداد مما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.





سادسا: يمكن للمواطن تسجيل أكثر من عداد كما يتيح البرنامج ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.



