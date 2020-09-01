رئيس جامعة بني سويف: فتح حضانة الروضة وتطبيق إجراءات كورونا

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 187، على فتح حضانة الروضة ابتداء من اليوم بكلية رياض الأطفال، مع مراعاة الالتزام بكافة المعايير والإجراءات الاحترازية والوقائية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وأكد الدكتور منصور أن افتتاح الحضانة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتوفير أماكن مجهزة لرعاية أطفالهم.



