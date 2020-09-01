رئيس جامعة بني سويف: فتح حضانة الروضة وتطبيق إجراءات كورونا
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:36 م
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 187، على فتح حضانة الروضة ابتداء من اليوم بكلية رياض الأطفال، مع مراعاة الالتزام بكافة المعايير والإجراءات الاحترازية والوقائية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور منصور أن افتتاح الحضانة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتوفير أماكن مجهزة لرعاية أطفالهم.
وأوضح رئيس الجامعة أن الحضانة تهتم بتقديم رعاية صحية الأطفال على مستوى متميز وتنمية لمهاراتهم الاجتماعية وتنمية مهارات التفكير العلمي وتنمية المهارات المختلفة والمواهب للطفل. جدير بالذكر، أنه سيتم في الحضانة تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والكتابة واللغة الإنجليزية وتعليم المفاهيم العددية والحسابية وتعليم الكمبيوتر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا