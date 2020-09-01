محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة اختيار قيادات الزراعة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:21 م
الاجتماع
الاجتماع
احمد فتحي الدسوقي
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، والتي يرأسها المحافظ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومسؤول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وتضم اللجنة في عضويتها، كل من: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء اللجنة من أساتذة الجامعة الأكاديميين المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية واللغة الإنجليزية والحاسبات والمعلومات،

وانعقدت اللجنة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف قيادية بدرجة "مدير عام" وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وهي وظائف: مدير عام شؤون التعاون الزراعي، مدير عام إدارة الواسطى الزراعية، ومدير عام إدارة سمسطا الزراعية.

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وظائف لجنة بني سويف الزراعة الإدارة المحلية

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