محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة اختيار قيادات الزراعة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، والتي يرأسها المحافظ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومسؤول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.





وتضم اللجنة في عضويتها، كل من: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء اللجنة من أساتذة الجامعة الأكاديميين المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية واللغة الإنجليزية والحاسبات والمعلومات،



