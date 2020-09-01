مصادر: تخصيص مكان داخل صالات الوصول الدولية بمطار الغردقة الدولي لأخذ عينة pcr للسياح القادمين من الخارج

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أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تخصيص مكان داخل صالات الوصول الدولية بمطار الغردقة، لأخذ عينة pcr من الوافدين من الخارج تنفيذا لتعليمات الحكومة.



وقال المصدر، أنه بمجرد وصول السائح من الخارج يتم توجيهه لمكان المعمل داخل صالات الوصول واخذ عينة دم منه وإرسالها للمعمل المشترك وسط مدينة الغردقة، ويتم توجيه السائح لمقر الاقامة بالفنادق المختلفة وبعد 24 ساعة يتم إخطاره بنتيجة العينة فى محل إقامته داخل الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة.



وأشار المصدر أن فى حالة ظهور حالات ايجابية يتم اخطار السائح ويتم عرض اختيار ما بين العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية أو علاجه من خلال شركات التامين الخاصة التى تم التعاقد معهما ضمن رحلته السياحية من خلال المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة، موضحًا على عدم كتابة اسمه أن فى حالة ظهور أى أعراض على أى سائح خلال وصوله للغردقة يتم عزله بمجرد وصوله للفندق لحين ظهور عينة الـ pcr، واذا كانت حالته لا تستدعى المستشفى يتم عزله داخل الفندق مع تناوله الأدوية المقررة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".