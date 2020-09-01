جامعة بنى سويف تستقبل ١٠٠٠ طالب وطالبة لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، وذلك بناء علي تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الثانية لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، بعد استقبال 1000 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الأولى.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم استقبال طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 20212020 بمعامل كليتي الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ومعمل فاصل 7بكلية التجارة علما بان القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب إلى والمعامل يتواجد بها موظفين وفنيين مختصين.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الإعاقة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.



جدير بالذكر أن الدكتور منصور وجه بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أكد أنه تم وضع خطة لتقديم كافة التسهيلات والدعم التكنولوجي لخدمة الطلاب.