عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:34 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وأطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، على استعدادات الحكومة والوزارات المعنية بالعام الدراسي الجديد.
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