نشطاء الديمقراطية في هونج كونج يحثون ألمانيا على اتخاذ إجراء بشأن الصين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
تظاهر النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج أمام وزارة الخارجية الألمانية أثناء زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين للعاصمة الألمانية، اليوم الثلاثاء، وحثوا الحكومة في برلين على بذل المزيد من الجهد لإجبار بكين على معالجة قضايا حقوق الإنسان.

حمل المتظاهرون بقيادة الناشط البارز "ناثان لو"، الذي فر إلى بريطانيا في يوليو بعد أن نفذت الصين قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، صورًا للمعارضين المسجونين وهتفوا "حرروا هونج كونج" و"دافعوا عن حقوق الإنسان".

ينظر الكثيرون إلى قانون الأمن القومي الصيني على أنه أجرأ تحرك لبكين حتى الآن لإزالة جدار الحماية القانوني بين إقليم هونغ كونغ شبه المستقل ونظام الحزب الشيوعي في البر الرئيسي.

أخبر "لو" حشد من حوالي 100 إلى 150 مؤيدًا في برلين أن ألمانيا والدول الغربية الأخرى كانت "تفكيرًا أمنيًا" أن الصين يمكن أن تقنع بتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية من خلال الحوار والمشاركة وحدهما، قائلا "هذه الحكومة الاستبدادية تسير في الاتجاه المعاكس".

وأضاف إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة الضغط على الصين لاحترام "حقوق الإنسان الأساسية" وأن ألمانيا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يمكن أن تقود الطريق، مشيرا الي ان "استراتيجيات الاسترضاء غير مجدية حقًا".

وجاء احتجاج وسط المدينة في الوقت الذي استضاف فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وزير الخارجية الصيني وانغ يي في فيلا حكومية منعزلة في ضواحي المدينة، بعيدة عن المتظاهرين.

يقوم وانغ حاليا بجولة أوروبية تشمل خمس دول، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وهولندا والنرويج. وقال ماس إن الاثنين تحدثا "بشكل مكثف" عن الوضع في هونج كونج، وأن القضية ستكون أيضًا موضوعًا رئيسيًا للحوار الألماني الصيني حول حقوق الإنسان الذي يستأنف الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن ألمانيا علقت بالفعل اتفاق تسليم المجرمين مع هونج كونج بشأن استبعاد مرشحي المعارضة من الانتخابات. واضاف "لم نراقب فقط الوضع في هونج كونج عن كثب خلال الأسابيع والأشهر الماضية فيما يتعلق بقانون الأمن، بل قمنا أيضًا برد فعل مع شركائنا الأوروبيين".

وقال الوزير الألماني: "تظل مناشدتنا الأوروبية المشتركة أن تتم الانتخابات للمجلس التشريعي بسرعة ودون عوائق، وأن يتم إلغاء القيود المفروضة على قانون الأمن".

دافع وانغ عن قانون الأمن القومي، قائلًا إن الاحتجاجات في هونغ كونغ خلال العام الماضي خرجت عن السيطرة. واضاف إن هونغ كونغ "شأن صيني داخلي" مشيرا الي أن الدول الأخرى لديها "صورة أحادية الجانب" للوضع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هونج كونج المانيا الصين

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تزامنًا مع فتح التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تكليف الإناث بالخدمة العامة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

برشلونة يضع ميسي في أزمة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز "بديل" علي معلول ضد دجلة

منذ أقل من ساعتين

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ألمانيا تدعو إلى إيجاد حل سلمي في هونج كونج

متظاهرو هونج كونج يحثون ترامب على "تحرير" مدينتهم

الصين تنتقد ألمانيا بسبب زيارة ناشط من هونج كونج

الصين تستدعي سفير ألمانيا بسبب احتجاجات "هونغ كونغ"

الصين تدين تدخل بعض السياسيين الغربيين في شؤون هونج كونج

واشنطن تهدد الصين بعقوبات حال تطبيق قانون الأمن القومي في هونج كونج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

02:31 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب