رئيس التنمية الثقافية يتفقد معرض إيقاعات نوبية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تفقد أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض الفنان د. هشام رمضان،  بقاعة الفنون التشكيلية بمركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة"، ويحمل عنوان "ايقاعات نوبية".

 

يضم المعرض عدد من  الاعمال الفنيه التى تعد تجربة خاصه استلهم  خلالها الفنان مفرداته من الحياة النوبية ومعايشة الانسان النوبي مع رموزه الخاصة،  والتي تتسم بالبساطة والايقاعات اللونية المتباينة، ، وهو ما انعكس بوضوح في اعماله .

 

 يستمر المعرض حتي الخميس 3 سبتمبر.

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