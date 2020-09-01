حصاد البورصة .. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 7.2% خلال أغسطس الماضي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% مغلقاً تعاملاته عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.


وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 45.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.9 مليار جنيه.



وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 37.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
 
ونوه التقرير ، عن بلوغ قيم التداول ببورصة النيل نحو 146.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 88.8 مليون ورقة منفذة على 5497 عملية خلال شهر أغسطس المنتهى، واستحوذت الأسهم على 73.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.15%.

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