التعليم العالي: تنسيق الثانوية إلكتروني.. ولا مشاكل حتى الآن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الثانوية العامة يسير على ما يرام، حيث مرت المرحلة الأولى من التنسيق بدون أي مشاكل.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المفترض أن يتقدم نحو 254 ألف طالب لتسجيل رغباته ضمن المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن التنسيق يتم من خلال الموقع الإلكتروني، ولا يوجد تنسيق ورقي، ويمكن التقديم من خلال المعامل بمختلف الكليات.

وفي سياق أخر وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.

ويهدف البروتوكول، بحسب بيان أمس الاثنين، إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

وينص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها في البحث العلمي؛ لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5– 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقًا لرغبات خريجي كل جامعة.

كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة أو مساحات من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية؛ لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

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