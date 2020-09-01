الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع كريم فؤاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النجوم، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد
تحدث مصدر مقرب من اللاعب كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف نادي إنبي، عن رغبة مسؤولي النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتعويض رحيل أحمد فتحي.


وقال المصدر: "أمير توفيق تحدث مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث إمكانية تواجد اللاعب ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل".


وأضاف: "اللاعب أبدى رغبة كبيرة في التواجد ضمن صفوف النادي الأهلي، وأبلغ أمير توفيق بأن التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء شرف كبير بكل تأكيد".


وأتم: "كريم فؤاد تركيزه في الوقت الحالي مع نادي إنبي، وترك كل الأمور التفاوضية في يد وكيله لحسم الأمور التفاوضية مع الأندية التي ترغب في ضمه بشكل رسمي".

أخبار تهمك

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 9 ساعات

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضع ميسي في أزمة

منذ 34 دقيقة

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

الأهلي يسعي لضم لاعب النجوم

منذ 39 دقيقة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ ساعتين

الأهلي يستعيد نجمه بالتدريبات قبل مواجهة دجلة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

11:51 ص

مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

12:57 م

برشلونة يضع ميسي في أزمة

01:17 م

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب