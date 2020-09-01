الخارجية الجزائرية: سكان مالي يعانون من قلة الأمن بسبب الانقلاب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:08 م
مالي
مالي
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الأوضاع في مالي متوترة وسكانها يعانون من قلة الأمن بسبب الانقلاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم الخميس، إطلاق سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا.

 

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

 

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها الاتصال بالمتحدث باسم كيتا للتعليق.

 

وفي وقت سابق، ألقت جماعة مسلحة القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

 

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

 

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

 

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