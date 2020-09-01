اليورو يقترب من مستوى 1.20 دولار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
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 اقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار يوم الثلاثاء بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهرا بينما ضعفت العملة الأمريكية لأقل مستوى لعدة أعوام مع رهان على أن إطار العمل الجديد لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعني استمرار أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول.

وبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ليسجل مكاسب 7.5 بالمئة في ثلاثة أشهر.

وشجع إعلان مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي قبول فترات تشهد معدل تضخم أعلى والتركيز علي متوسط معدل التضخم ومعدلات توظيف أعلى المتعاملين على بيع الدولار.

وضغطت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر والمخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي على الدولار، وكان اليورو المستفيد الأكبر.

وفي أحدث تعاملات، صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.1968 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من منافسيها، 0.2 بالمئة إلى 91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل 2018 في وقت سابق.

وكسب الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة ليصعد إلى 1.3422 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر بفضل ضعف الدولار وبعدما صرح وزير الخارجية الياباني بوجود توافق إلى حد كبير على قرب التوصل لاتفاق تجاري بين اليابان وبريطانيا.

وسجل الدولار 0.9014 فرنك سويسري مرتفعا قليلا عن أقل مستوى فيما يزيد عن خمسة أعوام.

وأمام العملة اليابانية، نزل الدولار 0.2 بالمئة إلى 105.74 ين.

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