ميسي يسعى للرحيل عن برشلونة بسبب دوري أبطال أوروبا

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن ميسي أبلغ زميل سابق له بأنه يرغب في الرحيل عن البرسا من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.









وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرغوث الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا رفض الحضور بالأمس الأحد من أجل الخضوع لفحص فيروس كورونا كما من المتوقع عدم تواجده في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين.









وأكد البرنامج الإسباني أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع ميسي على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في 2021 بشرط جزائي يبلغ قدره 700 مليون يورو.



