اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة دجلة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم الثلاثاء، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

وكان الأهلي حصل على راحة، بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

ومن المنتظر أن يركز المدرب السويسري على التدريب البدني، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، لخوض مباراة دجلة وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، والاقتراب خطوة جديدة من التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

أخبار تهمك

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعة و نصف

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ 35 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعة و نصف

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

11:32 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

10:56 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب