منافس الأهلي.. تعافي 6 لاعبين من فيروس كورونا بالوداد المغربي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تعافى 6 من لاعبين الوداد البيضاوي المغربي، الذي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ضمن صفوف الفريق.


وبحسب موقع "le360" المغربى: " فأن التحاليل أظهرت شفاء كل من بديع أووك، وإسماعيل الحداد، وبدر جدارين، وأيمن الحسونى، وإبراهيم نجم الدين، والكونغولى كازادى كاسونجو، لتنتشر حالة من الارتياح فى معسكر منافس الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

وأضاف: " أن جاءت جميع تحاليل التى خضع لها لاعبو الرجاء البيضاوي المغربي، منافس الزمالك فى نفس الدور من البطولة الإفريقية، جاءت كلها سلبية".


وسيواجه الأهلى المصرى نظيره الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال يوم 26 سبتمبر المقبل، على أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 25 من نفس الشهر، وتقام مباراتا الإياب فى القاهرة بعدها بأسبوع.

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