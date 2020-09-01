بورصة مصر تتزين بالأخضر .. ورأسمالها السوقي يربح 45.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية علي الصعيد الليبي وتزامناً مع تراجع أعداد المصابين بكورونا والذي  تسبب في إطمئنان المستثمرين وارتفاع التداولات مرة أخري.


وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 45.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.9 مليار جنيه.

 وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% ليغلق عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.
 
وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 37.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
 
ونوه التقرير ، عن بلوغ قيم التداول ببورصة النيل نحو 146.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 88.8 مليون ورقة منفذة على 5497 عملية خلال شهر أغسطس المنتهى، واستحوذت الأسهم على 73.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.15%.
 
وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة خلال شهر أغسطس  الماضي، فقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.7%، والعرب على 5.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومنذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين 72.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت الأجانب 20.7%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.4 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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