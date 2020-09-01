بورصة مصر تتزين بالأخضر .. ورأسمالها السوقي يربح 45.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية علي الصعيد الليبي وتزامناً مع تراجع أعداد المصابين بكورونا والذي تسبب في إطمئنان المستثمرين وارتفاع التداولات مرة أخري.









وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 45.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.9 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% ليغلق عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 37.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

ونوه التقرير ، عن بلوغ قيم التداول ببورصة النيل نحو 146.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 88.8 مليون ورقة منفذة على 5497 عملية خلال شهر أغسطس المنتهى، واستحوذت الأسهم على 73.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.15%.