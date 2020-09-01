أصالة تكشف عن مقطع من أغنيتها الجديدة "كالمعتاد"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة السورية أصالة نصري بالترويج لألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "لا تستسلم"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


نشرت أصاله مقطع من أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “كالمعتاد”، وتقول كلمات الأغنية:" كالمعتاد خطايا والجروح جداد.. ياجرحٍ زارني بغدره بلا ميعاد..كالمعتاد"، لافتة إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر سعود البابطين.

وكشفت أصالة عن كلمات عدد من أغاني الألبوم، ومنها أغنية “سويّ”، وكتبت عبر حسابها الشخصي على توتير قائلة:”أخاف أترك غرامة.. وأبلش بغيره.. وأخاف أقبل بحبّه وأطلع الخسران، الأغنية من كلمات قوس، ومن ألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان”، وتلك ليست المرة الأولى التي تكتب فيها أصالة مقطع من أغنيتها لتشوق الجمهور لها.

وفي سياق آخر، طرحت أصاله مؤخرًا أغنية "الحب والسلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، دودوك وساكس حموصو، مكياج علاء التونسي

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