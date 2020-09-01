بينها الأديرة والمتاحف.. أماكن تستعيد نشاطها في أول سبتمبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
تبذل الحكومة المصرية، قصاري جهدها، لاستعادة فتح الأنشطة المتوقفة خلال فترة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كفتح الأديرة والمتاحف ولكن بشروط.

فتح الأديرة
تستعد الأديرة المصرية، اليوم الثلاثاء، لعودة فتح أبوابها لاستقبال الزوار، بالسيارات الملاكي فقط، وبشروط، بعد إغلاقها طوال فترة "كورونا" ولمدة تجاوزت 5 أشهر متواصلة وإلغاء رحلات الخلوات بها.

إعادة فتح المتاحف
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، إعادة فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية، مرة أخرى أمام الجمهور، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاقها لأكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد المتحف التي سيتم افتتاحها اعتبارًا من اليوم 17 متحفًا، بالإضافة إلى 12 تم إعادة افتتاحهم خلال الأشهر الماضية، ليصل إجمالي عدد المتحف المفتوحة إلى 29 متحفًا.​

واستعدت المتاحف، بوضع علامات إرشادية داخلها، لعدم التكدس داخل القاعات، كما يتم دخول 50% من طاقة استيعاب قاعتا المتاحف، لمنع الزحام.

الأنشطة الثقافية
كما سيتم السماح بالأنشطة السياحية الثقافية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، على أن يستمر تنفيذ غلق الشواطئ العامة المفتوحة، لحين إشعار آخر.

قرار خاص بالمطارات
ومن المقرر، تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا.

وتجرى إعادة الفتح وفق ضوابط احترازية، كضرورة ارتداء الكمامة لجميع الزوار، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونسب تشغيل 50% الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية.

وكانت الدولة المصرية قررت غلق المواقع الأثرية والمتاحف في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على الصحة العامة للزوار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتح المتاحف فتح الاديره المواقع الاثريه اخر الاخبار

أخبار تهمك

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ نصف ساعة

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على المتاحف الأثرية التي ستستقبل الزوار

وصول قطع أثرية لمتحف كفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه

السياحة والآثار: انتهاء الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ

قبل افتتاحه.. تعرف على قصة عرض متحف كفر الشيخ

متحف الإسكندرية يعلن فتح أبوابه للجمهور.. اعرف شروط الزيارة (صور)

5 متاحف و8 مواقع أثرية فتحت أبوابها للزائرين اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

11:32 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

10:56 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب