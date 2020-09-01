جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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صدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بتراجعه عن قرار ضمه من قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن مانشستر سيتي درس الموقف المالي له بشكل أعمق خلال الساعات الماضية وعلم أنه لن يستطيع أن يضم ميسي ويدفع قيمة انتقال لصالح برشلونة بالإضافة لراتب اللاعب الضخم لذلك لا سبيل إلا من خلال صفقة مجانية.

 

ويرغب ميسي في الرحيل عن طريق المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أن مانشستر سيتي سيكون عليه تعويض برشلونة من الناحية المادية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أخطر ميسي بضرورة البقاء في برشلونة وأن إنهاء مسيرته في كامب نو هو الخيار المثالي.

 

جدير بالذكر أن خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله سيجلس مع برشلونة غدَا من أجل مناقشة مستقبل قائد النادي الكتالوني.

 

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