زلزال قوي يضرب تشيلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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وقع زلزال درجة شدته  6.7 درجة قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجي.

 

وذكر المركز، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم يعط المركز مزيدا من التفاصيل.

 

وفي سياق آخر، وقع زلزال لم تكن له تداعيات قوية في تشيلي، بينما ينتظر المحتجون تحركات سياسية جديدة قد تؤدي إلى حل الأزمة الاجتماعية التي تضرب البلد اللاتيني.

 

وأفادت مصادر إعلامية، بأن تشيلي تعتبر من أكثر دول العالم التي تشهد نشاطاً زلزالياً.

 

وفاجأ الزلزال، آلاف المحتجين الذين كانوا يتجمعون في الساحة المركزية استمرارا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 18 يوماً، وتحديداً منذ 18 أكتوبر الماضي، للمطالبة بإصلاحات من شأنها إقامة بلد أكثر عدلاً وإنصافاً.

 

وشارك الآلاف من مواطني تشيلي الإثنين في أكبر مظاهرة احتجاجية تشهدها البلاد الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيتغ جرينتش) في ساحة إيطاليا في سانتياغو.

 

ولم يكن هناك أي تحرك جديد من جانب الحكومة لتهدئة للمتظاهرين الذين يرغبون أيضاً في مغادرة رئيس البلاد، سيباستيان بينيرا، لمنصبه وبدء عملية دستورية جديدة وكتابة دستور جديد للبلاد.

 

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هزة أرضية زلزال تشيلي

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