موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا بالدور الأول يوم 25 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الفريقان في "الكلاسيكو" الثاني في 11 أبريل  2021 على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية، في مسعى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ على اللقب الذي أحرزه في يوليو الفائت.

ومن غير الواضح ما إذا سيكون نجم برشلونة ليونيل ميسي حاضراً في هاتين المباراتين الموسم المقبل في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الصيف، وهو غاب الإثنين، عن الحصة التدريبية الأولى بإشارف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعد أن تغيّب الأحد، عن جلسة فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويفتتح برشلونة موسمه على أرضه أمام إلتشي أسوة بريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الأولى، إلا أنه سيتم إرجاء المباراتين لإفساح المجال للمزيد من الراحة للفرق التي شاركت الموسم الفائت في المسابقات الأوروبية التي انتهت في أغسطس الحالي بسبب الموسم الطويل الذي تسبب به "كوفيد-19" بعد توقف المنافسات القارية لاكثر من 4 أشهر.

وسيتم تأجيل أيضاً مباراة أتلتيكو مدريد الافتتاحية على أرضه أمام إشبيلية.

لذا ووفق التعديل المتوقع، سيبدأ النادي الملكي حملة الدفاع عن لقبه خارج الديار ضد ريال سوسييداد في 20 سبتمبر على أن يستضيف برشلونة فريق فياريال بعدها بأسبوع في أولى مبارياته.

وستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير ووفق بروتوكول صحي صارم للحول دون تفشي فيروس كوفيد-19.

ويفتتح الموسم في 12 أو 13 سبتمبر ، أي بعد 8 أسابيع على انتهاء الموسم الفائت في 19 يوليو .

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