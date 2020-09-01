ميدو يرد بقوة على منتقديه: "لست أهلاويا"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
ميدو
ميدو
غدير أحمد
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أعرب أحمد حسام ميدو، عن الحملات الموجهة ضده خلال الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشكك في انتمائه إلى نادي الزمالك.

وكشف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: " هناك العديد من الأشخاص من "يُؤجِّر" ضد لاعب أو مدرب محدد داخل المدرجات والآن تغير الأمر وتحول إلي السوشيال ميديا".

وأضاف:" في البداية الأمر بدأ البعض في التشكيك في انتمائي الزمالك، والقول إني لست زملكاوي، بل أحاول مجاملة الأهلي في برنامجي".

وأكد:" أن التاريخ مش بينسى، بل يثبت أني زملكاوي بالمواقف التاريخية مش بالكلام عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبعلنها مرة واتنين أنا زملكاوي وأفتخر بذلك ولكني لا أعمل في قناة الزمالك أنا أعمل في قناة محايدة، فيجب عليا أن أكون حيادي".

وتابع:"كنت أدين نادي الزمالك ب 12 مليون جنيه، ورفضت الحصول عليهم في ظل الأزمة الواقعة داخل جدران الأبيض، وقلت لن أحصل على جنيه من النادي الذي كان خيره على ميدو في أزمته، ميدو في عز ما كان في أندية كبيرة في أوروبا كان يريد العودة للزمالك، ميدو الذي رفض استنساخ وكالة أهرام جديدة واتأذيت بسبب ده في شغلي ولكن مبخافش من حد ومكمل".

وأكمل:"جمهور نادي الزمالك يعلم جيداً قيمة أحمد حسام ميدو، ولو دخلت المدرجات انا ومَن يشنّ تلك الحملات سيهتف لي أنا جمهور القلعة البيضاء".

وواصل:" الجمهور ممكن يتأثر شوية بالحملات دي لكنها مجرد فترة مؤقتة، الجمهور عارف كويس مين اللي بيحب الزمالك بجد".

وأختتم:"لن تتأثر علاقتي بجمهور الزمالك مهما كانت الحملات الموجهة والتي يعتمد عليها الجميع في هذا التوقيت إذا لم تخرج لتثني على مجلس الأهلي أو الزمالك يعتبر هذا كفر ولكن لن نتحدث في برنامجنا سوى بالحق والكل يعلم أن ميدو ليس على رأسه بطحة ولا يخشى أحد".



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