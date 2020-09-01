د.حماد عبدالله يكتب: "تمجيد الميكيافيلية فى مصر "

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

لابد من أن نقدس الكفاءات القادرة فى بلادنا على الخروج من أزماتنا إن تقديس الكفائة هى أهم سمات الحضارة الغربية الحديثة .
ولعل هذا ينطبق على مقولة هامة وهى " أن كل ما أصبح ممكنا هو بالضرورى مرغوب فيه " 
ولعل بقراءتنا لنظريات التقدم فى بلاد سبقتنا إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً نرى بأن الكفاءة هى المعيار الرئيسى والأساسى للتقدم إلى شغل وظيفة إدارية سواء كانت  فى شركة أو مصنع أو فى حكومة  على مستوياتها الإدارية المختلفة من مدير قطاع إلى مدير مكتب الوزير إلى الوزير نفسه ولعلنا قد جربنا ذلك أخيراً إن الكفائة هى التى يمكن أن تقودنا إلى بر الأمان بتكلفة أقل !
ولعل قرائة سريعة فى كتاب (الأمير ) لميكيافيلى والذى فيه يرفع لواء الدعوة إلى أن (الغاية تبرر الوسيلة ) هو حقاً التفسير الصحيح للرسالة التى حملها هذا الكتاب للأجيال اللاحقة !!
إلا أن الواقع الحادث اليوم فى كل وكالات الأنباء عن الأحداث العالمية أو الإقليمية أو المحلية تثبت بأن الغاية سواء كانت نبيلة أو مجحفة ليست هى الهدف ولكن الوسيلة التى تتبع هى التى تستحق الدراسة وتستحق العناية من أصحاب القرارات المؤثرة فى المجتمعات .
ولعل الكفائة هنا من خلال ممارسات "ميكيافيلية" تعطينا مفهوم أخر إذ ليس الكفائة وحدها تهتم وتفتش بهدف النمو والتنمية مع إهمال طبيعة هذه الأشياء التى تجرى تنميتها ؟
ولعل هذا يقودنا إلى درس فى الاقتصاد يقول إن الإقتصادي لا يتدخل بتقييم الغايات أو الحاجات وتمحيص ملائمتها أو مشروعيتها أو أخلاقياتها , ليست هذه هي مهمته وإنما مهمته هي تحقيق أكبر كفائة ممكنه فى توزيع الموارد (أي الوسائل )المحددة بين الحاجات أو الغايات غير المحدودة .
فيكفى أن يكون الهدف مطلوب من بعض الناس ومستعدين لدفع ثمن له , فلايهم بعد ذلك ما إذا كان جديرا  أو غير جدير بالسعي من أجله , ومن الإفتراضات الأساسية فى نظرية الاستهلاك أن المستهلك يريد دائما المزيد , بصرف النظر عن هذا الذي يريد مزيداً منه (من كتابات المرحوم الأستاذ جلال أمين ) ولعل تقديس الكفاءة مع إهمال الهدف النهائي منها مثل تمجيد السرعة , بصرف النظر عن طبيعة العمل الذي تؤديه هذه السرعة مضاعفة سرعة المواصلات . 
بغض النظر عن جدوى الرحلة أصلاً و مضاعفة كفائة وسائل الإتصال ونقل المعلومات ، أياً كانت قيمة المعلومات أو محتوى الرسالة التى ا يجرى توصيلها؟ 
إن تمجيد الوسيلة على حساب الغاية يذكرنا بما يقولونه ناقدى الحضارة الغربية  بأنهم قالوا " كل ما أصبح ممكنا هو بالضرورة مرغوب فيه " فإذا كان عبور الاطلنطى فى ساعتين بدلا من اربع ساعات قد أصبح ممكنا تكنولوجيا فلا بد أنه جدير بالتطبيق ! 
إن الكفائة فى بلادنا ومنذ حقبات متعددة من الزمن اصبح لا قيمة لها حيث إقترنت الاختيارات بأهل الثقة مره وبأصحاب المصالح مرات وبالمعارف والأقارب والأخوة مليون مرة ... رحم الله أهل الكفائة فى بلادنا !!

أخبار تهمك

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ 42 دقيقة

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

محافظ الإسكندرية: هدية بـ9 مليارات جنيه من السيسي للأهالي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 5 ساعات

السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

08:02 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب