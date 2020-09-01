بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي، عودة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق للمشاركة في مباريات الدوري المصري مره أخرى، وذلك بعد انتهاء رفع العقوبة عن اللاعب.

وكان كهربا قد تم إيقافه 10 مباريات محليًا بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

ومن المقرر أن يعود كهربا للمشاركة مع الأهلي، بداية من مباريات الجولة السادسة والعشرين بعد انتهاء إيقافه رسميا عقب خوض مباراة الأهلى مع حرس الحدود.

وكان كهربا قد غاب عن 8 مباريات للأهلي حتى الآن وهى سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وأسوان والجونة والمصري، بالإضافة إلى مبارتي الزمالك ويتبقي مباراتين امام وادي دجلة وحرس الحدود.

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