الزمالك يجهز بديل طارق حامد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بمحمد حسن لاعب وسط الفريق للمشاركة فى خط الوسط أمام فريق بيراميدز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان طارق حامد قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة، في مباراة إنبي في الجولة الثالثة والعشرين، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف مقابل لا شيء.

ويعد طارق حامد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني بنفس العدد من النقاط، وسيكون هناك لقاء ناري بين الفريقين من أجل الانفراد بالمركز الثاني وذلك بعد اقتراب الأهلي من حسم بطولة الدوري المصري.

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