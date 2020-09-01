غريليش ينضم لتشكيلة إنجلترا بعد استبعاد راشفورد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
Advertisements
انضم لاعب وسط أستون فيلا جاك غريليش لتشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم لأول مرة اليوم الإثنين، ليحل بديلاً للمصاب ماركوس راشفورد.

ولم يكن غريليش ضمن اختيارات المدرب غاريث ساوثغيت في القائمة المبدئية رغم أنه ساعد فيلا في الخروج من منطقة الهبوط بعد تسجيل ثمانية أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وانسحب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد من التشكيلة ليواصل التعافي من إصابة بالكاحل.

وكتب راشفورد عبر تويتر: "أشعر بإحباط، لم أرغب في الابتعاد عن الفريق لكن هذه المباريات جاءت في وقت مبكر جداً بالنسبة لي".

وأضاف: "حاولت بذل أقصى جهد لكن يجب أن أركز في بداية الموسم لأكون أفضل حالة من أجل النادي وبلادي".

كما لن يكون هاري وينكس لاعب وسط توتنهام هوتسبير جاهزاً للعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "بدون راشفورد ووينكس وبعد إضافة كونور كودي واينزلي ميتلاند-نايلز سيبدأ مدرب إنجلترا الآن الاستعدادات بتشكيلة مؤلفة من 24 لاعباً".

وتسافر تشكيلة إنجلترا إلى ريكيافيك لمواجهة آيسلندا في افتتاح دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية يوم السبت قبل أن تلتقي مع الدنمارك في كوبنهاغن بعد 3 أيام.

أخبار تهمك

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 12 ساعة

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ أقل من ساعتين

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 4 ساعات

ابن الشاويش عطية: "والدي مات قهرا بسبب إسماعيل ياسين"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

04:02 ص

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب