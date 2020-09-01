ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

يتصدر النادى الأهلى ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير يصل لـ 17 نقطة ببنه وبين أصحاب المركز الثانى والثالث الزمالك وبيراميدز ويقترب من تحقيق اللقب رقم 42 فى تاريخه وينقصه فقط الفوز فى عدد قليل من المباريات القادمة للتتويج رسميًا.





وأقيم بالأمس الاثنين مباراتان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين حرس الحدود ومصر المقاصة بينما الثانية انتهت بفوز الاتحاد السكندري على الاسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف.





وتقام اليوم ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز الأولي تجمع بين طلائع الجيش وأسوان وإنبي سيواجه الجونة بينما سموحة يواجه الانتاج الحربي.





ترتيب الدوري المصري

الأهلي 62 نقطة

بيراميدز 45 نقطة

الزمالك 45 نقطة

المقاولون العرب 40 نقطة

الاتحاد السكندري 34 نقطة

سموحة 31 نقطة

إنبي 30 نقطة

الاسماعيلي 27 نقطة

وادى دجلة 26 نقطة

حرس الحدود 25 نقطة

طلائع الجيش 25 نقطة

مصر المقاصة 24 نقطة

الانتاج الحربي 24 نقطة

الجونة 24 نقطة

أسوان 23 نقطة

المصري 21 نقطة

نادى مصر 17 نقطة

طنطا 16 نقطة



