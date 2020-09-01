نيمار يصدم برشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة مدوية لفريق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وظل نيمار هدفاً للنادي الكتالوني خلال الفترة الماضية وحتى الآن، لرغبة برشلونة في استعادته مرة أخرى، فضلاً عن رغبته هو الآخر في العودة للنادي الكتالوني.





وأغلق نيمار الباب رسمياً هذ الصيف، بالعودة لنادي برشلونة، ليعلن رسمياً بقائه ضمن صفوف الفريق خلال الموسم القادم.





وقال نيمار في تصريحات لمجلة النادي الرسمية: "أود أن أؤكد أنني باق في باريس سان جيرمان".





وأضاف: "وصلنا لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم، ويمكلني طموح خوض النهائي مجدداً، ولكن للفوز هذه المرة".





وتابع: "إذا قام البعض بالتشكيك في باريس سان جيرمان، فقد أثبتنا أننا ناد كبير في لشبونة".





وأتم: "تركنا شعوراً جيداً خلال تلك المدينة، ولذينا ثقة في تحقيق ما هو أكبر من ذلك".



