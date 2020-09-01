نانسي عجرم أول فنانة عربية تحقق 100 مليون استماع عبر هذه المنصة





حققت الفنانة اللبنانية ‏نانسي عجرم أكثر من 100 مليون نسبة استماع وذلك عبر تطبيق "spotify" العالمي، وسط إشادات كبيرة من جمهورها.





وبتحقيق نانسي عجرم لهذا الرقم القياسي تصبح أول فنانة عربية تصل لهذا العدد من نسب الاستماع ولاسيما عبر تطبيق سبوتيفاي العالمي.





يذكر أن نانسي عجرم قد أطلت على محبيها مؤخرا بإطلالة مميزة مع ابنتها وكتبت كلمات حماسية بثت من خلالها الأمل والبهجة في نفوس محبيها.







