نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي أنه لو عاد به الزمن سيدعم محمود طاهر كرئيس للنادي الأحمر كما أشار إلى أن الأهلي خسر كثيرا برحيل رمضان صبحي.





وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "لو عاد الزمن بي سأدعم محمود طاهر في الانتخابات الرئاسية للنادي الأهلي".





وأكمل: "قلت له لا احتاج لعمل داخل الأهلي، لكن يجب أن تعمل أشياء كثيرة لصالح النادي".





وتابع عمارة حديثه قائلا :" الاهلي لن يمر عليه لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي

رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق".





واختتم محمد عمارة حواره أن الثاني من عائلة واحدة وهناك قائد يحكمهم من الوارد أن يكون للثلاثي نفس الرأي.



