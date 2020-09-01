نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي أنه لو عاد به الزمن سيدعم محمود طاهر كرئيس للنادي الأحمر كما أشار إلى أن الأهلي خسر كثيرا برحيل رمضان صبحي.

وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "لو عاد الزمن بي سأدعم محمود طاهر في الانتخابات الرئاسية للنادي الأهلي".

وأكمل: "قلت له لا احتاج لعمل داخل الأهلي، لكن يجب أن تعمل أشياء كثيرة لصالح النادي".

وتابع عمارة حديثه قائلا :" الاهلي لن يمر عليه لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي
رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق".

واختتم محمد عمارة حواره أن الثاني من عائلة واحدة وهناك قائد يحكمهم من الوارد أن يكون للثلاثي نفس الرأي.

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ليس ميسي.. برشلونة يرفض عرضين لضم نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ابن الشاويش عطية: "والدي مات قهرا بسبب إسماعيل ياسين"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ أقل من نصف ساعة

غصب في ريال مدريد بسبب رئيس رابطة الدوري الإسباني.. ميسي في الصورة

منذ حوالي 6 ساعات

تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني

منذ حوالي 9 ساعات

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 212 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و22 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

01:51 ص

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

12:59 ص

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

10:58 م

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب