الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف محمد فاروق، عن وجود مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية مع حمدي الهوني، نجم فريق الترجي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " وكيل الهوني هو مهند عون، وهو نفس وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، والذى يسعي لإنهاء الصفقة لصالح القلعة البيضاء.
 
وأضاف: " عون أنهي أيضًا صفقة حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي لصالح نادي الزمالك".

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