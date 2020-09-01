2 جراج وفندق.. وزير النقل يكشف تفاصيل محطة "بشتيل"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
كامل الوزير - وزير النقل
كامل الوزير - وزير النقل
أمنية فوزي
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اختيار محطة بشتيل في مكان عبقري، مؤكدًا أن محطة بشتيل ستكون من أفضل المحطات في العالم، وبعدها سينفذون قفزة في محطة رمسيس.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم سيقوموا بإنشاء فندق في محطة بشتيل بأسعار رخيصة، بالإضافة إلى إقامة جراج 2 طابق أسفل المحطة.

وأشار وزير النقل، إلى أن محطة بشتيل ستقام على مساحة 57 فدان.

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أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات إلى 68 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل، أن العربات الـ 22 عربة التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه بوصول هذه الدفعة من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالي 35 عربة وهو معدل التوريد الشهري المتفق عليه مع الشركة المصنعة، لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3 قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة.

وأضاف أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات وفي تحسن مستوى الخدمة والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.

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