موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
الهلال
الهلال
اميرة فطيم
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة، يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وحسم الزعيم لقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب برصيد 66 نقطة حصدهم من 28 مباراة، فاز في 20 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر مبارتين، ويفصله 6 نقاط عن عن غريمه التقليدي حامل لقب النسخة الماضية النصر صاحب المركز الثاني.

فيما يسعى الوحدة لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها في أخر مباراة أمام نظيره الفيصلي بهدفين لهدف، ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وينقل اللقاء عبر قناة ksa sport التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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