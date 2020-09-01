"الزراعة": الحكومات مكانتش واخدة بالها من المخالفات بالشكل المطلوب

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية وصلت إلى 2 مليون فدان، قائلًا "إذا استمرت حالات التعدي الوضع كان هيكون مأساوي".



وأضاف "القرش"، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "التوسع في الرقعة الزراعية مسألة أمن غذائي للأجيال السابقة".



وتابع معاون وزير الزراعة: "كان فيه نوع من أنواع التراخي وبعض الحكومات مكنتش واخدة الموضوع بالشكل المطلوب، والوزير أعطى تكليفاته بوقف التعديات بمجرد رصد المعدات التي ستستخدم في البناء".



