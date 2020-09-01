محمد مصيلحي يشيد بلاعبي الاتحاد بعد الفوز على الإسماعيلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
كتبت :رقيه صلاح
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أشاد  محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بلاعبي فريقه بعد الفوز علي نادي الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهم بمسابقة الدوري المصري. 

وأكد مصيلحي في تصريحاته علي قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر :"اجتمعت بالاعبي الفريق والمدير الفني طلعت يوسف قبل لقاء اليوم وتحدثت معهم بشأن التعادلات التي حدثت في الأربع مباريات  الأخيرة كانت ستضع نادي الاتحاد في مكانه اخري وكان لدي الثقه بالمكسب.

وأضاف:" المدرب واللاعبين قدموا اداء مميز امام الاسماعلي وعلي أرضه بنتيجه كبيرة ثلاث أهداف مقابل هدف ونمتلك لاعبين على قدر  كبير من المسئولية، الي جانب الناشئين الذي سنعتمد عليهم في الفترة القادمة" 

وتابع:"طموحنا هذا العام المنافسة علي المربع الذهبي ويعود الإتحاد لمكانته الطبيعية، ونمتلك قدرات ماديه ولاعبين وكل مايهمني آن يكون احسن نادي في الدوري"

وواصل:" مركزنا الخامس في جدول الدوري كيف سأغير المدير الفني، طلعت يوسف مدرب عالمي وأتمنى أن تقف جماهير نادي الإتحاد خلف فريقها ومدربها وناديها"

وأنهي تصريحاته :" أبارك لكابتن طلعت علي أداه فعلا مدرب قدير، ولا بد من عودة مسحات كورونا مرة اخري ومطلوبة في الفترة المقبلة"

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